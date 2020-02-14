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Çöken binayla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan birisi" dedi.

14.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:01
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan birisi" dedi.
Bahçelievler Siyavuşpaşa Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu herhangi bir yaralı ya da can kaybının yaşanıp yaşanmadığı belirsizliğini korurken, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner açıklama yaptı. Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, "Çok hızlı intikal edeceğiz. Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz" diye konuştu.
(İHA)
Çöken binayla ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden açıklama

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mehmet Güner, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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