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Çöken çatı ve duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da çöken çatı ile duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı.

10.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:15
Şanlıurfa 'da çöken çatı ile duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi'nde daha önce bir bölümü yıkılmış metruk evin içerisindeki demirleri çıkarmaya çalışan Serkan (12) ile Serhat (16) Ş'nin üzerine çatı bölümü ve duvar çöktü.
Çevredekilerin yardımıyla taş yığınları arasından çıkarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöken çatı ve duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, Güncel
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