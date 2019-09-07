Çöken duvarın altında kalan kişi öldü

Ordu
'nun Çamaş
ilçesinde, mahalle çeşmesini onarmak için girdiği su deposunun çöken duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Çamaş ilçesine bağlı Hisarbey
Mahallesi'ndeki eski bir çeşmeyi onarmaya çalışan Nihat Öztürk, çeşmenin bağlı bulunduğu su deposuna girdi.
Deponun iki cephesindeki duvarı yıkan Öztürk, çalışma esnasında çöken diğer duvarın altında kalarak ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.