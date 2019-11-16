Haberler » Güncel » Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı (2) - Haber

Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı (2)

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saatin ardından yaralı olarak bulundu.

16.11.2019 01:12 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:14
'te merkez ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Küçükcan, yaklaşık 33 saatin ardından yaralı olarak bulundu.
Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde sonuca ulaşıldı.
Olayın ilk anından bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çöken iskele nedeniyle oluşan büyük tahta yığını ekipler tarafından tahliye edildi.
Bu gece saatlerinde ise çevredeki tüm sesler durdurularak, ortam dinlemesi yapıldı.
İnşaat içerisindeki bir bölgeden ses alan ekipler yoğunlaştıkları alanda, büyük tahta parçalarının arasındaki Korkut Küçükcan'a ulaştı.
Yaralı olduğu belirlenen inşaat mühendisine ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.
Daha sonra sedyeye alınan ve elden ele taşınarak inşaat girişindeki ambulansa getirilen Küçükcan, hastaneye kaldırıldı.
Bu arada, Küçükcan'ın tahliyesi sırasında, çalışmalarda yer alan ekipler büyük sevinç gösterisinde bulundu.
İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesi ve yakınları da mutluluk gözyaşı döktü.
Çöken iskelenin altında kalan mühendis yaralı olarak kurtarıldı (2)

Gaziantep, Şahinbey, Korkut, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:47 Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
01:41 Kültür ve Turizm Bakanlığından "Dipsiz Göl" açıklaması
01:44 Filistin, UNRWA'nın süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı
01:43 Bolu'da, tem yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü
01:42 Bolu'da, TEM yolunda otomobilin çarptığı kadın öldü
16.11.2019 01:49:01