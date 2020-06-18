Çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

18.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:08
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan sahil yolu kenarındaki istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle çöktü.
Çevredekiler, jandarma ekiplerine 13-14 yaşlarındaki çocuğun çöken duvarın altında kaldığı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Gemlik Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Bölgede duvar enkazının kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbarı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Gemlik, Bursa, AFAD, Güncel, Haber

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