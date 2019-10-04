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Çöken istinat duvarının altında kaldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı.

04.10.2019 21:40Çöken istinat duvarının altında kaldı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepe'yi kurtarmak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Çayırova Rahmi Dibek Caddesi'nde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepe'nin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.



Çayırova, Gültepe, Güncel

Kaynak: DHA

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