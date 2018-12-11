Çöken İstinat Duvarının Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldular

Çöken istinat duvarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldular İSTANBUL - Kağıthane
'de yoğun yağış sebebiyle istinat duvarı çöktü. Duvarın yan tarafında bulunan gecekondu sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı. Kağıthane Güzeldere
Caddesi üzerinde bulunan bir istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü. Sabah
saatlerinde gerçekleşen olayda duvarın bitişiğinde bulunan gecekondunun sakinleri korku dolu anlar yaşadı. 2 metrelik duvarın çökmesiyle göçüğün altında kalmaktan kıl payı kurtulan vatandaşlardan Zeynep Adıgüzel
, "Çok korktuk. Bir anda gürültüyle dışarı fırladık. Ev üzerimize yıkılıyor zannettik." şeklinde olayın gerçekleşme anını anlattı.
Güzeldere,Kağıthane
11 Aralık 2018 Salı 13:34