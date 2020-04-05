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Çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden iki kız kardeş toprağa verildi.

05.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:56
Çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi
Diyarbakır 'ın Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde çöken kerpiç evin altında kalarak hayatını kaybeden iki kız kardeş toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saat 22.40 sularından Çınar'a bağlı Yaprakbaşı Mahallesi'ndeki Hamdullah Demiroğlu'na ait kerpiç evde meydana geldi. 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin bir bölümü, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Evde bulunan 9 çocuk, çöken bölümün altında kaldı. İtfaiye, AFAD ve 112 Acil sağlık ekiplerince göçük altından çıkarılan çocuklar, ambulanslarla Çınar ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı olan çocuklardan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuklar toprağa verildi

Hayatını kaybeden Güneş ve Dindar Demiroğlu kardeşlerin cansız bedenleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Talihsiz kardeşler, Yaprakbaşı Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Hastanede tedavi altına alınan diğer 7 kardeş taburcu edilirken, olayın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.

Hasarlı evlerde oturmaya devam ediyorlar

Yaklaşık 25 yıl önce yapılan evin bir bölümünün aşırı yağışlar nedeniyle çöktüğü öğrenilirken, mahallede bulunan kerpiç evlerin de yakılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu görüldü.

Hayatını kaybeden çocukların amcası Ali Demiroğlu, kendi evinde de göçük olduğunu belirterek, "Gece evde oturmaktan veya yatmaktan korkuyoruz. Yetkili kurumların bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

Hayatını kaybeden çocukların akrabası Hatip Demiroğlu ise akrabalarının dün gece evleri yıkıldığını ifade ederek, "Bu arkamda gördüğünüz ev çökme tehlikesi ile karşı karşıya ve bu ev de çocukların amcasına ait. Yarın bu arkamızda gördüğünüz ev de çöker ve burada yaşayanlar da bu evin altında kalabilir. Mahallede tahminen 15'e yakın kerpiç ev var ve hepsi çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Yetkililere çağrım bir an önce gelip bu duruma çare bulsunlar" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa
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