13 Kasım 2018, 10:13
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Çöken Yol Onarılıyor

Çöken Yol Onarılıyor

Kütahya-Uşak Karayolu Dumlupınar ilçesi yakınlarında meydana gelen yol çökmesinin onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya- Uşak Karayolu Dumlupınar ilçesi yakınlarında meydana gelen yol çökmesinin onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Dumlupınar ilçesine dönüş kavşağına 2 kilometre mesafede oluşan büyük göçük ve yaklaşık 300 metre boyunca oluşan çatlaklar yüzünden bir süredir tek şeritten sağlanan ulaşımın, yolun kısa sürede bitirilmesiyle tekrar iki şeritten sağlanacağı açıklandı.

Dumlupınar Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Kütahya- Uşak Anayolu'nun Dumlupınar ilçesinde meydana gelen göçüğün düzeltilmesi için başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
13 Kasım 2018 Salı 10:13