Çöken Yol Onarılıyor

Kütahya- Uşak
Karayolu Dumlupınar
ilçesi yakınlarında meydana gelen yol çökmesinin onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Dumlupınar ilçesine dönüş kavşağına 2 kilometre mesafede oluşan büyük göçük ve yaklaşık 300 metre boyunca oluşan çatlaklar yüzünden bir süredir tek şeritten sağlanan ulaşımın, yolun kısa sürede bitirilmesiyle tekrar iki şeritten sağlanacağı açıklandı.
Dumlupınar Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt
, Kütahya- Uşak Anayolu'nun Dumlupınar ilçesinde meydana gelen göçüğün düzeltilmesi için başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.(YD-EFE) - KÜTAHYA