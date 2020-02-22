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Çöken yol trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini Uşak'a bağlayan yol çöktü.

22.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 22:46Çöken yol trafiğe kapandı
Afyonkarahisar'ın ilçesini 'a bağlayan yol çöktü. Yolda 50 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde çukur oluştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte çukur oluşurken, karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak önlem alındı. Çöken yolun yanına tahliye yolu açılırken, karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı. 1 metre derinliğinde çukurun oluştuğu yolun diğer kısımlarında ise çatlaklar meydana geldi.

Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak yolun süresiz trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Hocalar Sandıklı karayolunun (03-55) 4. kilometresi (Yavaşlar Barajı Yanı, Hocalar İlçesi Mülki sınırları içerisinde) 22.02.2020 tarihi itibarı ile yağışlı hava şartları nedeniyle Hocalar istikametine göre yolun sağ şeridinde yaklaşık 25-30 metre uzunluğunda banket dahil 5 m genişliğinde, 1 metre derinliğinde çökme meydana gelmiştir. Çöken karayolu tehlike arz ettiğinden dolayı, 22.02.2020 günü saat 21.00 saatinden itibaren (Afyonkarahisar) Sandıklı-Hocalar-(Uşak) Banaz il yolu Kaymakamlık makamının talimatı ile trafiğe tamamen kapatılmıştır. Ulaşım güzergahı olarak (Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesi) Alagöz köyü - (Hocalar ilçesi) Çepni köyü- (Hocalar ilçesi) Kozluca köyü - (Hocalar ilçesi) Yeşilhisar köyü ve (Uşak ili) Banaz ilçesi güzergahından ulaşım sağlanacağı, Büyük tonajlı araçların geçişlerinin yasak olduğu, trafik işaretleri ve levhalarına uyulması gerektiği önemle duyurulur" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Hocalar, Afyon, Uşak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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