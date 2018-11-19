Çökertilen Instagram Çetesinin Ünlü Avlama Mesajları Ortaya Çıktı: Soranlara Öptüler Dersiniz

İstanbul Siber Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, özel hayatın gizliliğiyle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Şebekenin, Instagram uzantılı link göndererek ünlüleri oltalama (phishing) yöntemi olan spamlı link gönderdikleri tespit edildi. Ekipler, Ducky Layne, Tampich Layne, Chuky Yayne, Duff Lyne, Bandage Layne gibi 37 farklı takma isimle aralarında ünlülerin de bulunduğu 6 bin 156 kişiye mesaj atan 46 kişilik şebekeyi iki ayrı operasyonla çökertti. Baskınlarda 14 kişi tutuklandı.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Fenomenleri ağına düşüren çetenin ünlü isimlerle yaşadığı diyaloglar da soruşturma dosyasında yer aldı. 500 bin takipçisi olan Bahar Ç., Aleyna Tilki'ye olan benzerliğini kullanıp şarkıcının hesabını kapattırdı. Ç.'den, Tilki adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

"SORANLARA ÖPTÜLER DERSİNİZ"

Kendisini Ducky Layne gurubundan olarak tanıtan bir hacker, oyuncu Berk Oktay'a ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Oktay'ın şikayet edeceğini söylemesi üzerine hacker, "Soranlara öptüler dersiniz" diyerek küfürlü sözler sarf etti. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar da hackerların hedefinde olan bir diğer ünlü.

Balçicek İlter'in hesabını ele geçiren hackera sert çıkmasına karşılık çete üyesi, "Siz oyun oynadığımı mı zannediyorsunuz. Size güzel sürprizlerim olacak" dedi. Şebekeye istediği parayı vermeyen fenomen Cansu G. ise ahlaksız tekliflere maruz kaldı.

İŞTE ÇETENİN AĞINA TAKILAN ÜNLÜLER

Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Pınar Altuğ, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Vecihe Deniz Eser, Gamze Özçelik, Seda Akgül, Balçiçek İlter, Merve Oflaz, Gizem Dinibütünoğlu, Nazan Avcı, Tolga Sütgel, Emrah Koç, Osman Yazan, Yasemin Çonka, Kemal Sancaklı, Gökhan Güneş, Adem Sevim, Pelin Dilsiz, Birsen Kayhan, Rana Göl Kırkanahtar, Bülent Önder, Engin Senbene, İsmail Abanoz, Mustafa Yıldız, Uğur Güneş, Gamze Taşkın, Abdullah Yalçınkaya, Bircan Gülsen, Ramazan Silah, Bülent Şakrak, Neslihan Başkır, Şahin Atamer, Yeliz Çakır, Emre Ayaksız, Murat Sakaoğlu, Rashid Bagzibaglı, İlyas Oktay, Kerem Güzel, Havvanur Keskin, Bahadır Tatlıöz, Cansu Gökçe, Halil İbrahim Bayramoğlu.