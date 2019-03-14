Çökertilen 'Sahte Altın' Çetesinde 43 Kişi Tutuklandı

Kaynak: İHA

Dokuz gün önce İstanbul'da, 5 imalathanede düşük gramajlı ya da üretilen sahte altınları orijinaline benzerini basarak kuyumcular aracılığıyla piyasaya süren 125 şüpheliye yönelik operasyonda yakalanan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, bazı kuyumcuların ve altın ticaretiyle uğraşan kişilerin ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurdukları 5 ayrı imalathanede altınların orijinaline benzer şekilde basarak kuyumcular aracılığı ile piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik 5 Mart'ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, baskınlarda 94 şüpheli yakalanmıştı.O tarihlerde İstanbul'un da aralarında olduğu 11 ilde 146 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 94 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Mart Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 43'ü 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan 51 şüpheli ise haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest bırakıldı.Operasyonun geçmişiSahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskınlarda hakkında gözaltı kararı verilen örgüt üyesi 125 kişiden 94'ü yakalanmıştı.Ayda 1 milyon 500 bin liralık vurgunSuç örgütünün, bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları, günlük 50 bin lira değerindeki sahte ürünü yurt genelindeki kuyumculara pazarladıkları tespit edildi. Bu yöntemle ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı sahte altınları piyasaya sürdüğü tespit edilen suç örgütünün, bugüne kadar orijinaline benzer üretilen sahte ziynet eşyasının ne kadarını piyasaya sürdüğü ise henüz bilinmiyor.Altın imal eden 5 iş yeri mühürlenmiştiSuç örgütü üyelerinin ayrıca bastıkları altınların gramajında da milimetrik oynamalar yaparak da kar elde ettikleri öğrenilirken, baskınlarda yüklü miktarda sahte ya da ayarı düşürülmüş ziynet eşyasına el konuldu. Yakalanan 125 şüpheliden 91 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Düşük gramajlı ya da sahtesi üretilen altınların basıldığı 5 imalathane polis tarafından mühürlenerek kapatılırken, suç örgütüne mensup firari 34 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonların da sürdüğü bildirildi.Suç örgütü üyelerinin adreslerinde ele geçirilen bilezik, zincir bileklik, küpe, kolye ve yüzük gibi çeşitli ziynet eşyası ile bu sahte veya ayarı düşük altınların imalatında kullanılan çok sayıda materyallerin sergisi yapıldı. - İSTANBUL