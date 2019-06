"Çoklu madde kullanımı gençler arasında yaygınlaşıyor"

Kaynak: AA

En fazla kullanılan bağımlılık maddesinin esrar olduğu sonucu ortaya çıkıyor. 2018 sonu itibarıyla 730 farklı madde varken bunların 55 tanesinin 2018 itibarıyla Avrupa'da yeni ortaya çıktığı ve kullanılmaya başlandığı da yine raporun bize söylediği verilerden bir tanesi." dedi.Yeşilay, uyuşturucu, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının önlenmesi ve iyileştirilmesi için küresel stratejinin geliştirilmesi ve savunuculuğunun güçlendirilmesi amacıyla 12-13 Haziran'da "İstanbul İnisiyatifi" toplantısına ev sahipliği yaptı.Etkinlikte, 15 farklı ülkeden uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede uzman 21 sivil toplum kuruluşu lideri bir araya geldi.Işık, bu kapsamda Yeşilay'ın Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sivil toplum kuruluşlarıyla bağımlılıkla mücadelede küresel bir strateji oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.Bu alanda önder ve söz sahibi birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek ortak bir dil ve söylem oluşturarak bu alanda daha fazla söz sahibi olup, politikaları etkileyebilecek düzeye gelmek istediklerini belirten Işık, şunları kaydetti:"Şunun hepimiz farkındayız ki, bağımlılığın her türü, bu yalnızca madde özelinde değil, son günlerde çok revaçta olan teknoloji bağımlılığında da bunu görüyoruz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamları tehdit altında. "Şunun hepimiz farkındayız ki, bağımlılığın her türü, bu yalnızca madde özelinde değil, son günlerde çok revaçta olan teknoloji bağımlılığında da bunu görüyoruz, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamları tehdit altında. Bu noktada, onlara verilen sosyal ve psikolojik desteğin yeterli olmadığını şuradan da biliyoruz ki, maalesef bunun aksine çalışan çok önemli ve büyük endüstriler mevcut. Bu da bize aslında herkesin bu işin içerisinde olması gerektiğini söylüyor. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni yaparken kimi yerlerde devlet kurumlarının kimi yerlerde özel sektörün içerisinde var olması gerektiğini gösteren bir yapı."Sultan Işık, burada bir araya gelen tüm kurumların, ülkelerine döndüklerinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü düzeyindeki kurumlarla iş birliği yaparak, toplantıda verilen kararlar doğrultusunda çok daha hızlı ilerlemeyi başarabileceklerini ümit ettiklerini ifade etti. En fazla kullanılan bağımlılık maddesinin esrar olduğu sonucu ortaya çıkıyor. 2018 sonu itibarıyla 730 farklı madde varken bunların 55 tanesinin 2018 itibarıyla Avrupa'da yeni ortaya çıktığı ve kullanılmaya başlandığı da yine raporun bize söylediği verilerden bir tanesi." dedi.Işık, EMCDDA'nın 2017 raporunda, Yeşilay'ın "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı"nın da örnek gösterilebilecek ve çok önemli bir önleme programı olduğuna yer verildiğini aktardı.Rapora bakıldığında tablonun çok parlak görünmüyor olabileceğini dile getiren Işık, "Bu noktada en azından kendi ülkemizden başlayarak, belki henüz bağımlı olmamış ama bir şekilde denemiş ya da ailesinde herhangi bir bağımlı olan, olma ihtimali olan tüm ailelere, herkese diyoruz ki, 'En ufak bir kaygınızda, en ufak bir şüphenizde ya da yardıma ihtiyacınız olan herhangi bir durumda lütfen YEDAM'ları arayın ve oralara ulaşın.""Gençler için meşguliyet oluşturmaya çalışıyoruz"Pakistan'daki Karim Khan Afridi Welfare Foundation'ın (KKAWF) Kurucu Başkanı Cristina Von Sperling Afridi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluşu 19 yaşındaki oğlu Karim'i uyuşturucu kullanımından kaybettikten sonra oluşturduğunu anlattı."Bir anne olarak hayatımı devam ettirmenin tek yolu bu durumdaki çocuklara yardımcı olmaktı" diyen Afridi, KKAWF ile ilgili şu bilgileri paylaştı:"Aslında gençlere hizmet veren bir eğitim kuruluşu olarak başladık. Öncelikli amacımız özellikle ergenlik çağında kendi kimliklerini ve duygularını tanımaları ve bu şekilde sağlıklı bir birey olarak hayata devam etmeleri. Bir sivil toplum örgütü olarak bütün Pakistan'da faaliyet gösteriyoruz. Gençlikle birlikte projeler yürütüyoruz. Başlıca 5 kuralımız var; uyuşturucuya karşı farkındalık, çevre, spor, sanat ve kültür ile sivil toplum anlayışı. Her yaptığımız programda aslında bu 5 maddeyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir denge bulmaya ve gençler için meşguliyet oluşturmaya çalışıyoruz.""Bunu yaparsanız, arkanızda üzgün bir aile bırakacaksınız"Yeşilay'a teşekkür eden Afridi, burada yaptıkları şeyin önlemeye odaklanmak olduğunu söyledi.Toplantının bir değişim yaratacağını umduğunu dile getiren Afridi, "Pozitif bir değişimin olabileceğine ve uyuşturucu mücadelesi konusunda, toplumlarla devletlerle hep birlikte bir değişimi yakalayabileceğimize inanıyorum." dedi.Gençlere de seslenen Afridi, şöyle konuştu:"Karim 5 yıl önce vefat etti. Pakistan'a vardığım zaman mezarını ziyaret edeceğim. Tam olarak 5 yıl oldu, yıl dönümü. Gençlikte her şeyi denemek istediğinizi ve her şey için bir bahane bulduğunuzu biliyorum. Ancak bu sorununuzu çözmüyor. Aslında daha fazla problem üretiyor. Önerim şu ki, doğal olarak bizi sıkıntılarımızdan uzaklaştıracak endorfin vücudumuzda zaten var. Ailenizi düşünün. Eğer bunu yaparsanız, arkanızda üzgün bir aile bırakacaksınız."