Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan binada güçlendirme çalışması

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çökme tehlikesine karşı dün boşaltılan 7 katlı binada, belediye ekiplerince güçlendirme çalışması başlatıldı.

29.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:40
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çökme tehlikesine karşı dün boşaltılan 7 katlı binada, belediye ekiplerince güçlendirme çalışması başlatıldı.
Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Güral Caddesi'ndeki 7 katlı Yaşa Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlak tespit edilmesinin ardından, binada oturanlar ve buranın bitişiğindeki 2 apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Polis, bölgede güvenlik önlemleri alarak binaların çevresine bariyer ve güvenlik şeridi çekti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen ekiplerin incelemesinin ardından, Kayapınar Belediyesi ekipleri vatandaşların evlerindeki eşyalarını tahliye edebilmesi için güçlendirme çalışmasına başladı.
Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün vereceği rapora göre, binanın yıkılıp yıkılmayacağını karar verilecek.
Bina sakini Fatih Erkiz, yaptığı açıklamada, üç dört gün öncesinden kapı çerçevelerinin sıkıştığını, birer gün arayla düzelttiğini söyleyerek, "Düzeltmemize rağmen ertesi gün aynı sıkıntıyı yaşıyorduk. Bodruma inip hiç bakmadık. Elazığ'da yaşanan depremde evdeydik, çok sarsıldık. Tahminimce Elazığ depremi sonrasında bu oldu. Şu anda eşyalarımızı tahliye etmeyi bekliyoruz." dedi.
Bina sakini İlyas Yağmur da evlerindeki hasarın Elazığ'daki depremden sonra oluştuğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Altı kolon çatlamış. Dün gece akşam saatlerinde gürültü sesi duyduk. AFAD ekiplerini gördüm, 'Aşağı inin' diye uyardılar. Anladım binada bir sorun olduğunu. AFAD ekibiyle beraber 20 dakika, son kattan zemin kata kadar kapıları çaldım. Komşularımın canını düşündüm. İnsanlık görevimi yapmaya çalıştım. Kolonların güçlendirilmesi yapılıyor. Ondan sonra eşyalarımızı tahliye edeceğiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızı boşattıktan sonra binanın yıkılmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu. Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan binada güçlendirme çalışması

Kaynak: AA

Etiketler: Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır, Kayapınar, Elazığ, Güncel, Haber

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