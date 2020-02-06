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Çökmek üzere olan iki katlı ev boşaltıldı

Adana'da yağmur nedeniyle çökme tehlikesi oluşan iki katlı ev boşaltılarak, sokak trafiğe kapatıldı.

06.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:17Çökmek üzere olan iki katlı ev boşaltıldı
'da yağmur nedeniyle çökme tehlikesi oluşan iki katlı ev boşaltılarak, sokak trafiğe kapatıldı.

Adana'da 3 gündür devam eden yağmur nedeniyle iki katlı eski bir evin duvarları çatlayıp çökmeye başladı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evi yıkılma tehlikesine karşı boşalttı. evin yanı sıra bitişik iş yerini tahliye etti. Sokağın giriş çıkışlarına güvenlik şeridi çekilip, araç ve yayaların girişi engellendi. Öte yandan, yıkılmak üzere olan evde bir kumrunun yuva yaptığı görüldü. - ADANA

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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