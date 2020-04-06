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Çöl gitti, göl geldi

Çöl gitti, göl geldi Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü Bursa'da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı'nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye'yi tedirgin etmişti.

06.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:39

Çöl gitti, göl geldi

Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü

BURSA - Bursa 'da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı'nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye 'yi tedirgin etmişti. Aynı bölge 4,5 ay sonra yeniden görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, kar ve yağmur sularıyla kendine gelmiş göl vardı.

Bursa ovasının yüzde 80'ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinin yüzde 90'ı geçen yılın aralık ayında yağmur ve kar yağışlarının yetersiz olması sebebiyle kurumuş, göl adeta çöle dönmüştü. Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti. İhlas Haber Ajansı tarafından "İşte kuraklığın fotoğrafı" başlığıyla servis edilen fotoğraflar Türkiye'yi endişelendirmişti. Aynı bölge 4.5 ay sonra İhlas Haber Ajansı tarafından bir kez daha görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, son bir ayda yağan yağmur ve Uludağ'daki eriyen kar sularının beslemesiyle kendine gelen göl vardı. Aylar önce çatlayan toprağın üzerinde kalan kayıklar. bu sefer gölün içindeki görüntüleriyle yüreklere su serpti.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Aydın, "Yaklaşık 3-4 ay önce bu gölümüz büyük bir kuraklık yaşamıştı. Göl 300 metre geri çekilmişti. Geri kalan bölge çölü andırıyordu. Çok şükür yağmur ve eriyen kar suları sayesinde yeniden eski haline döndü" dedi.

Şu an göl suları içerisindeki sandalların, 4 ay önce suların kurumasıyla çatlayan toprak üzerinde kaldığını belirten Aydın, bölgede ıspanak, brokoli, maydanoz, marul hasadına hazırlandığını, bölgedeki tarlaların yüzde 80'nin bu göl sayesinde sulandığını söyledi.

Çöl gitti, göl geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kestel, Bursa, Genel

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Çöl gitti, göl geldi
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