Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa" Oyunu Gençlerle Buluştu

Milli Sanat Tiyatrosu, "Çöl Kaplanı" lakaplı Medine Müdafii Fahrettin Paşa'nın hayatını konu alan "Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa" oyununu sahneledi. Ataşehir
'deki GEO Koleji'nde gerçekleştirilen özel temsil, lise öğrencileri tarafından ilgiyle izlendi.
Önemli kişilerin tiyatro sahnesine taşındığı "Çınarın Gölgesinde İzli-Yorum Projesi" kapsamında sergilenen oyunda, Fahrettin Paşa'yı Hamza Topal canlandırdı.
Fahrettin Paşa'nın hayatıyla fedakarlık, empati, sabır, vefa, vatan ve peygamber sevgisi gibi değerleri öğrencilere sahneden aktarmayı hedefleyen temsil, gençler tarafından ilgiyle izledi.
"Tarihini bilmeyen geleceğini şekillendiremez"
Etkinliğe katılan Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş
, Milli Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Güngör
'e çiçek takdim etti.
Ertaş, Çınarın Gölgesinde İzli-Yorum Projesi"nin örnek projelerden biri olduğunu ifade ederek, "Görsel sanatlar toplumu etkileyen, insanları yönlendiren projelerdir. Tarihini bilmeyen nesiller geleceğini şekillendiremez. Binlerce yıllık tarihimizde binlerce bilinen ve bilinmeyen kahramanımız var." dedi.
Projede ve gösteride emeği geçenlere teşekkür eden Ertaş, "Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu kahramanları bize tanıtıyorlar, örnek olmasını sağlıyorlar." şeklinde konuştu.
"100 bin seyirciye ulaştık"
Milli Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Güngör de milli karakterlerin sahneye taşındığı temsillerde dönem içinde 100 bin seyirciye ulaştıklarını belirtti.
Güngör, iki sezon önce başladıkları çalışmaların sonucunda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki bütün öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Tarih öğretmeni Sadık Okuducu ise pek çok değeri öğrencilere Fahrettin Paşa karakteri üzerinden anlattıklarını belirterek, "Bunu bir ders olarak değil bir sahne sanatı olarak, tiyatro olarak izledikleri için duygu aktarımı çok daha mümkün oluyor. Eğitim dediğimiz şey sadece bir bilgi aktarımından ibaret değil. Duygu aktarımı olmazsa bilgiler çok işe yaramıyor." diye konuştu.
Fahrettin Paşa oyunu
Sanat-ı Milliye adlı yazım grubu tarafından kaleme alınan ve Fahrettin Paşa'nın sahneye çıkarak, fotoğraf ve görüntüler eşliğinde, Medine'yi ve Ravza-i Mutahhara'yı korumak için Mehmetçikle verilen mücadeleden bahsetmesiyle başlayan oyunda, Harem-i Şerif'te bulunan Mukaddes Emanetler'in İstanbul
'a nakledilmesinin de arasında bulunduğu pek çok tarihi olay anlatılıyor.
Bugüne kadar lise ve ortaokul öğrencileri için sahnelenen oyunun, ilkokul düzeyinde pedagojik oyunlar eşliğinde de sahnelenmesi planlanıyor.
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:04