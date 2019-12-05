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Çöl, sera sahipleri ile bir araya geldi

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede bulunan sera işletmecileri ile bir araya geldi.

05.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:02Çöl, sera sahipleri ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede bulunan sera işletmecileri ile bir araya geldi.

Belediye makam odasında yapılan görüşmede, ilçede faaliyetlerini sürdüren seraların faliyetleri kapsamında yaşadıkları sıkıntılar çözüm yolları, serada çalışma şartlarının iyileştirilmesi seraların tam kapasite çalışabilmesi için yapılacaklar ve bundan sonra açılması düşünülen seraların hangi mevkilerde açılması önerileri belirtildi.

Karşılıklı fikir alış verişlerinin sunulduğu görüşmede açıklamalarda bulunan Çöl, ilçenin kalkınmasında önemli rol oynayan faktörlerden birisi olan sera sahipleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.
İlçede seraların dününü, bugününü ve yarınını konuştuklarını kaydeden Çöl, "Fikirleri ve yapılması olası yeni fikirleri dinledik. İlçemizin ekonomisine yön verecek verimli bir toplantı oldu. Ben kendilerine bu bağlamda teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantının son derece verimli geçtiğini ifade eden sera sahipleri ise, Başkan Mustafa Çöl'e destek ve yapılan toplantı için teşekkürlerini ilettiler.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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