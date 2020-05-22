Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla serinledi

Geçtiğimiz günlerde 38 dereceye kadar çıkan çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağan yağmurla serinledi.

Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla serinledi
22.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:59
Geçtiğimiz günlerde 38 dereceye kadar çıkan çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağan yağmurla serinledi.

Tüm Türkiye'yi olduğu gibi Bursa'yı da etkisi altına alan ve vatandaşları bunaltan çöl sıcaklarının ardından bugün yağmurla güne uyanan Bursalılar adeta kışı yaşadı. Bir haftadır etkisini azaltarak olsa devam eden sıcak hava dalgası yerini yağmura bıraktı. Sıcak havadan bir anda kış soğuğunu yaşayan Bursalılar bu duruma hazırlıksız yakalandı. Hava durumunu takip edenler montlarını giyip şemsiyelerini yanına alırken, hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmamak için kendini metro ve otobüs duraklarına attı. Bursa'da hava sıcaklığı yağan yağmurun ardından 12 derece olarak ölçüldü.

Yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Bursalılar, "Geçtiğimiz günlerde sıcaktan bunalıyorduk. Bugün ise yağan yağmurun ardından soğuktan üşüyoruz. Hava birden soğudu yazdan kışa döndük" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Güncel, Haber

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