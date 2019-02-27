Çolakbayrakdar'dan Lise Ziyareti

Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
, Atatürk Anadolu Lisesi
'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ders başındaki öğrencileri ziyaret eden Çolakbayrakdar, onlarla geleceğe dair hedefleri hakkında sohbet etti.
Öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çolakbayrakdar, "İnşallah her biriniz eğitim hayatında emin adımlarla yürüyüp, hedeflerinize ulaşırsınız. En önemlisi de geleceğin Türkiye
'sini sizler inşa edeceksiniz. Rabbim, hep güzelliklerle karşılaştırsın. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Öğretmenlerin belediye çalışmaları hakkındaki görüş ve önerilerini önemsediğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizin hem yaşadığı çevre hem de okulla ilgili taleplerini dinliyoruz. Öğretmenlerimizin taleplerine önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın spordan sanata, kültürden eğitime tüm alanlarda talep ettiklerini, elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkese spor, sanat ve kültür gibi alanlarda faaliyetler yürütüyoruz."
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Kaynak: AA