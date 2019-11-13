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Çolakbayrakdar'dan Sümer Fen Lisesi'ne ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sümer Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

13.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:26Çolakbayrakdar'dan Sümer Fen Lisesi'ne ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sümer Fen Lisesi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, okul programları kapsamında Sümer Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Belediye olarak eğitim alanında insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizle belirli aralıklarla bir araya gelerek, şehrimiz ve gençlerimizle ilgili neler yapabileceğimiz hususunda bilgi alışverişinde bulunup, okullarımızda yapılacak işlerle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Türkiye genelinde başarı sıralamasında 22. sırada bulunan okulumuzun yöneticilerini tebrik ediyorum. Burada yetişecek bütün çocuklarımız ülkemiz için birer değer. İnşallah vatanına, milletine, inançlarına bağlı bir nesil olarak yetişecekler ve bu gençlerimiz, ülkemizin geleceği için çalışacaklar. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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