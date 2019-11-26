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Çolakbayrakdar Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezindeki çalışmaları kontrol etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezindeki çalışmaları kontrol etti.

26.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:44Çolakbayrakdar Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezindeki çalışmaları kontrol etti
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezindeki çalışmaları kontrol etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Makina İkmal Bakım ve Onarım Merkezi'nin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını belitti.
Atölyenin Kocasinan Belediyesinin ihtiyaçlarını karşılayarak, şehre ve ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde park ve bahçelerde
kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve daha birçok ürünü onarıp, yeniliyoruz. Ayrıca yıpranan çöp konteynerlerini yeniliyoruz. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak, ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel

Kaynak: AA

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