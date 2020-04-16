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Cole Moscatel, kapak yıldızı oldu

Snob World kurucu ortağı, girişimci ve seyahat fenomeni Cole Moscatel, Esquire Türkiye dergisinin Nisan yayınında sekiz sayfalık yazı ve özel röportajla hayatını dergi okuyucularıyla paylaştı.

16.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:46
Cole Moscatel, kapak yıldızı oldu
Snob World kurucu ortağı, girişimci ve seyahat fenomeni Cole Moscatel, Esquire Türkiye dergisinin Nisan yayınında sekiz sayfalık yazı ve özel röportajla hayatını dergi okuyucularıyla paylaştı.

Eşi Kelsea ile yüksek sosyete maceralarına ilişkin fotoğrafları paylaşmaya başladıktan sonra sosyal medyada ün kazanan, 22 yaşındaki Cole Moscatel, nasıl sosyal medya fenomeni olduğunu, lüks seyahat platformu Snob World'u ve favori seyahat destinasyonlarını anlattı.

2018 yılında seyahat tutkularını ticarete dönüştürmeye kadar vererek Snob World'u kurman Cole, "Snob World platformu ile harika otelleri, restoranları, modayı, aile seyahat ipuçlarını, aktiviteleri ve kısa gezileri sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca, VIP hizmeti ile hayatta bir defa yaşanabilecek deneyimleri de paylaşıyoruz. Müşterilerin ilk yüzde 1'i için tasarlanmış olan en yüksek kaliteye sahip hizmetimiz ile özel jetler ayarlanmakta, gece kulüplerinin veya restoranların tamamı etkinlikler veya partiler için kapatılabilmekte, yat kiralanabilmekte ve Grammy gibi özel etkinliklere bilet satın alınabilmektedir. VIP Hizmetimizle istediğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyoruz" dedi.

Cole, favori seyahat deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için dergi okuyucularıyla hikayesini paylaştı. Cole şunları anlattı: "Bir keresinde ailemle üç haftalık tatile gitmiştik ve 16 farklı şehir gezdik. Bu şehirler arasında Miami, NYC, Amsterdam, Paris, Barcelona, Palma de Mallorca, Roma, Floransa, Napoli, Capri, İbiza, Formentera, Lizbon, Cascais ve Sintra bulunmaktadır. Detaylı bir program yapmak yerine son dakika verdiğimiz kararlarla oldukça spontan hareket ettik. Bu seyahat süresince ziyaret ettiğimiz her şehir veya ülkede bir gece geçirdik. Gerçekten heyecan verici bir deneyimdi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Esquire, Magazin
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