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BBC

'Çöllerin Çölü' Tenere'de umuda yolculuk

Afrikalı göçmenler, Akdeniz'e uzanan umuda yolculuklarına kamyonlarla Afrika'nın içlerinden başlıyor ve BM'ye göre bu tehlikeli yolculukta, Akdeniz'de ölenlerin iki katı hayatını kaybediyor.

14.10.2019 02:08'Çöllerin Çölü' Tenere'de umuda yolculuk

Afrika'nın içlerinden, Sahra altı ülkelerden daha iyi bir yaşam, iş, AŞ bulma umuduyla yola çıkan yüzbinlerce göçmenin trajedisi, büyük ölçüde Akdeniz'de batan tekne haberleriyle duyuluyor.

Ancak göçmenler, umuda yolculuklarına kamyonlarla Afrika'nın içlerinden başlıyor ve BM'ye göre bu tehlikeli yolculukta, Akdeniz'de ölenlerin iki katı hayatını kaybediyor.

Tuareg dilinde "Çöllerin Çölü" anlamına gelen Tenere isimli belgeselin yapımcısı olan Hasan Söylemez, bu tehlikeli yolculuğun hikayesini BBC Türkçe'ye anlattı.


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BBC


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