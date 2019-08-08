Çolpan İlhan kimdir? Çolpan İlhan'ın 83. doğumgünü!

Üçyüze yakın Yeşilçam filminde rol alan başarılı oyuncu Çolpan İlhan, bugün 83. doğum gününde saygıyla anılıyor. Devlet Sanatçısı unvanlı değerli oyuncumuz, şair Attilâ İlhan'ın kızkardeşi, sinema sanatçısı Sadri Alışık'ın eşiydi. Hayatının son anına kadar sanatla geçiren sanatçımız beş sene önce kaybettik. Peki Çolpan İlhan kimdir? Değerli sanatçımızın hayatına dair merak edilenler haberimizde.

ÇOLPAN İLHAN KİMDİR?

Çolpan İlhan, 8 Ağustos 1936 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası Bedri İlhan, annesi Perihan İlhan ve abileri Cengiz ve ünlü şairimiz Atilla İlhan'dır. Lise eğitimine Balıkesir Lisesi'nde başladı. Daha sonra Kandilli Kız Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünü ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun oldu. Bu sırada akademideki arkadaşları ile birlikte "Akademi Tiyatrosu" adıyla bir tiyatro grubu kurdu ve oyunlar hazırladı. Bu sırada gelen bir teklifle 1957 yılında ilk sinema filmi Kamelyalı Kadın'da başrol oynadı. Aynı yıl içinde Küçük Sahne'de Münir Özkul ve Uğur Başaran ile "Sevgili Gölge" adlı oyunla ilk profesyonel oyununu oynadı.

Üç sezon Küçük Sahne'de tiyatrolarda rol aldıktan sonra bu tiyaronun dağılması ile Oda Tiyatrosu'nda Müfit Ofluoğlu ile Sabahattin Kudret Aksal'ın "Tersine Dönen Şemsiye" sini sahneledi. Daha sonra Kent Oyuncuları ile Güner Sümer'in "Yarın Cumartesi"'nde oynadı. Kenterler ile de "Baharın Sesi", "Nalınlar" ve "Aptal Kız"'da sahne aldı. Bir süre sonra oğlu Kerem'in doğması ile tiyatroya ara verdi. 1960'ların ortasında sinema filmleri ile sanat yaşantısına geri döndü ve 300'e yakın filmde rol aldı. 1970'lerin sonlarına kadar sürekli filmlerde başrollerde oynayan İlhan sonra sinemadan koptu ve moda çizimleri yapmaya yoğunlaştı.

Çolpan İlhan, şair Attilâ İlhan'ın kızkardeşi, sinema sanatçısı Sadri Alışık'ın eşi ve oyuncu Kerem Alışık'ın annesidir. Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verilen oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin kurucusudur. 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığında eşi Sadri Alışık'ın yanına defnedildi.

ALDIĞI ÖDÜLLERİ

Altın Koza Film Festivali

2013 – Yaşam Boyu Onur Ödülü

OYNADIĞI FİLMLER

Nefes (2009) (TV Dizisi), Yanık Koza (2005-2006) (TV Dizisi), Yeşil Işık (2002), Dansöz (2001), Tatlı Hayat (2001) (TV Dizisi), Ağaçlar Ayakta Ölür (2000) (TV filmi), İlk Aşk (1997) (TV Dizisi), Seni Kalbime Gömdüm , (1982), Aşk-ı Memnu (1975) (TV Dizisi), Fatoş Talihsiz Yavru (1970), Galatalı Fatma (1969), İki yetime (1969), İnleyen Nağmeler (1969), Kaldırım Çiçeği (1969), Sonbahar Rüzgarları (1969), Cemile (1968), Hicran Gecesi (1968), Kaderin Cilvesi (1967), Ağır Suç (1967), Ağlayan Kadın (1967), Akşamcı (1967), Marko Paşa (1967), Sinekli Bakkal (1967), Yıkılan Gurur (1967), Zehirli Hayat (1967), Sokak Kızı (1966), Kolejli Kızın Aşkı (1966), Allahaısmarladık (1966), Boyacı (1966), El Kızı (1966), İdam Mahkumu (1966), Kenar Mahalle (1966), Kıskanç Kadın (1966), Namus Kanla Yazılır (1966), Siyah Gül (1966), Turist Ömer Almanya''da (1966), Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965), Seven Kadın Unutmaz (1965), Ekmekçi Kadın (1965), Şakayla Karışık (1965), Berduş Milyoner (1965), Bir Garip Adam (1965), Kocamın Nişanlısı (1965), Komşunun Tavuğu (1965), Tamirci Parçası (1965), Yankesicinin Aşkı (1965), Zennube (1965), Ahtapotun Kolları (1964), Şu Kızların Elinden (1964), Turist Ömer (1964), Barut Fıçısı (1963), Bütün Suçumuz Sevmek (1963), Kamil Abi (1963), Korkusuz Kabadayı (1963), Temem Bilakis (1963), Zorla Evlendik (1963), İkimize Bir Dünya (1962), Sonbahar Yaprakları (1962), Ver Elini İstanbul (1962), Allah Cezanı Versin Osman Bey (1961), Silahlar Konuşuyor (1961), Aşkın Saati Gelince (1961), Cumbadan Rumbaya (1961), Avare Mustafa (1961), Sepetçioğlu (1961), Hayatım Sana Feda (1959), Kalpaklılar (1959), Şeytan Mayası (1959), Yalnızlar Rıhtımı (1959), Zümrüt (1959), Asi Evlat (1958), Bir Şoförün Gizli Defteri (1958), Yaşamak Hakkımdır (1958), Ak Altın (1957), Kamelyalı Kadın (1957)

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Allahaısmarladık Cumhuriyet, Antigone, Sevgili Gölge, Yarın Cumartesi, Yeşil Papağan Limited, Mihri Müşfik, Sonbaharı Beklerken, Efsaneler, Sıradan Bir Gün, Dolunay Katili, Yağmurcu, Tersine Dönen Şemsiye