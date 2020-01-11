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Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı

Tekirdağ Valiliği Valilik Toplantı Salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Trakya, Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği ve Vali Aziz Yıldırım arasında Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı.

11.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:57Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı
Valiliği Valilik Toplantı Salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Trakya, Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği ve Vali Aziz Yıldırım arasında Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı.

Tekirdağ genelinde ilgili kurum - kuruluşlarla birlik beraberlik İçinde Tekirdağ ilçelerinde ve Trakya'da çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak, erken, tanı almalarını sağlamak, yaşam alanlarını genişletmek toplumu bilinçlendirmek; böylece sağlıklı nesiller yetiştirmek maksadıyla Tekirdağ Valiliği Valilik Toplantı Salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Trakya, Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği ve Vali Aziz Yıldırım arasında Çölyak Farkındalığını Arttırma Protokolü imzalandı.

Toplantı Trakya, Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü'nün konuşmasıyla başladı.

Ardından Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Denetim Kurulu Üyesi Serkan Güner, Çölyak hastalığı hakkında ve Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği'nin çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Sunumun ardından Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü tarafından katkılarından dolayı Vali Aziz Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım ve katılımcılara Teşekkür Belgesi verildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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