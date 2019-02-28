Çölyak Hastaları Ev Dışında Kolay Yemek Yiyemiyor!

İstanbul Rumeli Üniversitesi duyarlı panellerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tarafından düzenlenen "Çölyak Hastalarında Beslenme" adlı panalde Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer DODURKA, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa KARA, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Hüsnü GÜNDÜZ ve İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Panelde, İstanbul Rumeli Üniversitesi Arş. Gör. Gözde GÜRSOY, "Çölyak hastalığı, tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkiyle meydana gelen bir ince bağırsak hastalığıdır. Gluten içeren besin tüketimini takiben, ince bağırsakta besin ögelerinin vücuda geri emiliminden sorumlu villus adı verilen yapıların tahrip olmasıyla çeşitli sindirim sistemi bozuklukları görülmektedir. Villuslarda görülen tahribat nedeniyle besin ögelerinin emilimi bozulmakta ve buna bağlı olarak vücutta çeşitli besin ögelerinin yetersizliği oluşmaktadır. En sık görülen besin ögesi eksiklikleri ise demir, kalsiyum, D vitamini, folik asit olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla çölyak hastalığına kilo kaybı, anemi, çocuklarda boy kısalığı, osteoporoz gibi hastalıklar da eşlik edebilir. Görülme sıklığı dünya genelinde %1 olan çölyak, ülkemizde de tahmini %0,9 – 1,3 oranında görülmektedir. Hastalığın günümüzde tek etkin tedavi yönteminin yaşam boyu glutensiz diyet tedavisidir. Ülkemiz ve dünya genelinde çölyak hastalığı farkındalığının artırılması, toplu beslenme hizmeti verilen her alanda glutensiz besin seçeneklerinin bulunması çölyaklı bireyler için son derece önemli. Ev dışında yemek yemek onlar için sandığımızdan daha zor olabiliyor." dedi.

Çölyak aslında bir hastalık değil, yaşam biçimidir

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği BaşkanıBahar Ayşegül GÜLCÜ "Çölyak aslında bir hastalık değil, yaşam biçimidir." dedi ve glutensiz diyetin bu yaşamın merkezinde olması gerektiğini belirtti. Dernek olarak çölyak farkındalığının arttırılması amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verildi ve üniversitelerin bu kapsamda verecekleri desteklerin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler