Çölyak hastalarına destek
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, belediye tarafından çölyak hastalarına, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayabilecekleri düşünülerek glütensiz gıda yardımı yapıldı.
03.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:54
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, belediye tarafından çölyak hastalarına, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşayabilecekleri düşünülerek glütensiz gıda yardımı yapıldı.
?Körfez Belediyesi, glütensiz gıdalarla beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için koli hazırladı. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için hazırlanan kolide glütensiz un, makarna, mısır irmiği gibi ürünler yer aldı. Belediye görevlileri, çölyak hastalarının evlerine giderek kolileri teslim etti.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemiz genelindeki çölyak hastası vatandaşlarımızın bu süreçte tedarik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bizler de bu tür bir çalışma yaptık" dedi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Körfez Belediyesi, Körfez, Güncel