Çölyak Hastalarına "Ekmek" Desteği

29 Kasım 2018 Perşembe 16:17



29 Kasım 2018 Perşembe 16:17

Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan glütensiz ekmek fırını, günlük bin 345 çölyak hastasının sıcak ekmek ihtiyacını karşılıyor.Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla çölyak hastalarının hizmetine sunulması amacıyla yapımı tamamlanan ve geçen günlerde açılışı yapılan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınında ekmek dağıtımları devam ediyor. Şanlıurfa'daki toplam bin 345 çölyak hastasına ücretsiz hizmet veren fırında, hastaların ihtiyaç duyduğu glütensiz undan yapılan ekmeklerin dağıtımı pazartesi, çarşamba ve cuma günü yapılıyor.Hastalara aylık 30 ekmeğin dağıtımının yapıldığı fırından yararlanan çölyaklılar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Çölyak hastaları, daha öncesinde sıcak ekmek bulamadıklarını ifade ederek, kendilerine sundukları imkandan dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA