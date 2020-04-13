Çölyak hastalarına ekmek hizmeti

ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi tarafından kurulan ilk glütensiz ekmek fırını sayesinde çölyak hastalarının ekmeği ihtiyacı gideriliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ' Şanlıurfa 'da bulunan tüm çölyak ve fenilketonüri hastalarına ekmeklerini evlerine gönderiyoruz' dedi.

İlçeye bağlı Sırın Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan 4 bin ekmek kapasiteli çölyak ekmek fırınında üretilen ekmekler, çölyak hastalarına dağıtılıyor. Üretilen ekmekler Covid-19 salgını nedeniyle hastaların evlerine teslim edilmeye başlandı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilde bulunan tüm belediyelere dağıtılan ekmeklerin ilgili belediyelerce hastaların evlerine haftalık şekilde dağıtımı gerçekleştiriliyor. Glütensiz ekmek fırınında incelemelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu zorlu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Belediye olarak tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Canpolat, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Haliliye Belediyesi çölyak fırınımız, hem çölyaklı hastalarımıza hem de fenilketonüri hastalarımıza ekmek çıkarmak için 7/24 esaslı çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya evlerinden çıkarak glütensiz ekmek almaya gelmelerini istemiyoruz. Biz onların evlerine ekmekleri göndereceğiz. Şu an tüm Şanlıurfa ilinin tüm ilçeleri dahil olmak üzere, tamamına ekmek göndermek için ekiplerimiz çalışıyor. Hastalarımıza dağıtılmak üzere hazırlanan ekmekler şu an sosyal yardım ekibimizce araçlara yerleştiriliyor. Ekmekler ilgili ilçenin belediye başkanlıklarına teslim edilecek. O belediyenin ekipleri de bu ekmekleri hastalarımızın evlerine haftalık kendilerine yetecek şekilde dağıtacaklar. 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' diyoruz. İnşallah bu zorlu süreci ülke olarak hep birlikte aşacağız.?