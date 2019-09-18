Haberler » Güncel » Haber

Çölyak hastalarına özel aşure günü

Kepez ilçesinde çölyak hastaları için aşure günü etkinliği düzenlendi.

18.09.2019 11:30Çölyak hastalarına özel aşure günü
Kepez ilçesinde çölyak hastaları için aşure günü etkinliği düzenlendi.
Muharrem ayı dolayısıyla Antalya Çölyak Derneğince gerçekleştirilen aşure gününde, çölyak hastaları bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılara glütensiz aşure, pide, dondurma ve pasta ikramında bulunuldu.
Çölyak hastalarına destek için etkinlikte yer alan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çölyak hastası çocuklarla aşure yedi, sohbet etti.
Tütüncü yaptığı konuşmada, aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.
Aşure sevinç ve bereketinin kentin her yerinde yaşandığını belirten Tütüncü, " Bu güzel günde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çölyaklı çocuklarımız, bize glütensiz aşure ikram ettiler. Onlarla ve aileleriyle birlikte olmak çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:45 Bu markette para ve kredi kartı geçmiyor
11:45 Dha yurt bülteni - 7
11:45 Ulu Camiler Sergisi Kırşehir'de
11:44 Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
11:44 Keban'da İlköğretim Haftası
11:44 Nurten öğretmen "küresel öğretmen" ödülünü aldı
11:44 Kent sorunları uluslararası forumda tartışılacak