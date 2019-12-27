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Çölyak hastalarının büyük destekçisi 'Şehitkamil'

Şehitkamil Belediyesi, düzenli aralıklarla çölyak hastalarına yönelik gerçekleştirdiği glutensiz un ve makarna yardımını yeni yıl öncesi gerçekleştirdi.

27.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:59 Çölyak hastalarının büyük destekçisi 'Şehitkamil'
Belediyesi, düzenli aralıklarla çölyak hastalarına yönelik gerçekleştirdiği glutensiz un ve makarna yardımını yeni yıl öncesi gerçekleştirdi.

Çölyak hastaları için her 3 ayda bir glutensiz un ve makarna dağıtımı yapan Şehitkamil Belediyesi, ayı içerisinde de tespit edilen 583 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna dağıtımı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na gelen aileler, sırasıyla yardım paketlerini aldı.

"Yapılan yardımlar memnun etti"

Şehitkamil Belediyesinin sağladığı hizmetin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Erkan Akaltun, "Kızım yaklaşık 7 yıldır çölyak hastasıdır. Yaklaşık 5 yıldan bu yana da Şehitkamil Belediyesinin desteklerinden yararlanıyoruz. Allah, emek veren herkesten razı olsun. Allah, Belediye Başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.

Yapılan yardımların kendilerine önemli derecede katkı sağladığına değinen Hayri Özdemir, "Oğlum için alıyorum. Allah, devletimize zeval vermesin. Ben, bu sene almaya başladım. Allah, Başkanımızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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