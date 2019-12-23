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Çölyakla Yaşam Derneğinden farkındalık projesi

Çölyakla Yaşam Derneğince yürütülen farkındalık projesi kapsamında, projenin "Bu siz misiniz?

23.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:54 Çölyakla Yaşam Derneğinden farkındalık projesi
Çölyakla Yaşam Derneğince yürütülen farkındalık projesi kapsamında, projenin "Bu siz misiniz?" başlıklı afişleri genelinde 200 ulaşım aracına asıldı.
Dernek Başkanı Oya Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında başlayan projenin son günleri ve kapanış dosyalarının hazırlanması aşamasında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu projeyle çölyaklı bireylerin ve çölyaklı ailelerinin eğitimlerle desteklenmesini ve farkındalığın artmasını amaçladık. Bu eğitimler nelerdir derseniz; diyetisyen hocaların verdiği glütensiz beslenme eğitimleri, diyete uyum sorunu yaşayan çölyaklıların ve ailelerinin sorunlarına eğilmek için psikolojik destek görüşmeleri, glütensiz mutfak atölyeleri ve hekim bilgilendirmelerini sayabiliriz. Bu projenin çok önemli bir çıktısı da Avrupa Çölyak Dernekleri Birliğine üye olmamız ve bu sayede birlikte çalışabileceğimiz Avrupa ülkelerinden çölyak dernekleriyle projeler hazırlıyoruz."
Projeyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Özden, farkındalık adına yaptıkları bu proje afişlerinin üniversitelere, eczanelere, sağlık ocaklarına ve metro istasyonlarına asılmasının çok ses getirdiğini söyledi.
Projesi kapsamında, projenin "Bu siz misiniz?" başlıklı afişleri İstanbul genelinde 200 ulaşım aracına asıldı. Afişte "Genetik bir yatkınlığınız varsa ve glüten (buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunan bir protein) tükettiğinizde sağlık problemleri yaşıyorsanız Çölyaklı olabilirsiniz." bilgisi yer alırken çölyak hastalığının belirtileri de anlatılıyor.

Oya Özden, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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