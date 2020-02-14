Haberler » Güncel » Çomaklı ailesinin acı günü - Haber

Çomaklı ailesinin acı günü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'nın Aşkale'de ikamet eden amcaoğlu Nejdet Çomaklı son yolculuğuna uğurlandı.

14.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:16Çomaklı ailesinin acı günü
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer 'nın 'de ikamet eden amcaoğlu Nejdet Çomaklı son yolculuğuna uğurlandı.

Aşkale Merkez Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazına Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, CHP İlçe Başkanı Celal Top ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra merhum ilçe mezarlığına defnedildi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:26:40