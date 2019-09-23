Come Away Filmi

Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarı'nda ve J.M. Barrie'nin Peter Pan öykülerinin yeni beyaz perde film
inin yönetmenliğini Brenda Chapman üstlenirken başrollerde Angelina Jolie, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, David Oyelowo ve Anna Chancellor yer alıyor.Yönetmen:
Brenda ChapmanSenaryo:
J.M. Barrie, Lewis Carroll, Marissa Kate GoodhillOyuncular:
David Gyasi, Angelina Jolie, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, Anna Chancellor, Derek Jacobi, David Oyelowo, Clarke Peters, Roger Ashton-Griffiths, Damian O'Hare, Jordan A. Nash , Reece Yates, Shun Yin, Jo Wheatley, Keira Chansa, Tristan Henry, Andrew Dunkelberger, Daniel Swain, Rishi Kuppa, Rob Pavey, Oliver Frank Newman, Harry Paul Newman, Samuel Pont, James Pavey, Thomas Goodridge, Carter Thomas, Martin Ballantyne, Petra Bryant, Richard StanleyFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
Come AwayYapımcı Firma:
Endurance MediaYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
İngiltere, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
20.12.2019 Come Away Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.