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Come to Daddy Filmi

Come to Daddy filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Come to Daddy filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:58Come to Daddy Filmi
30’lu yaşlarında bir adam olan Norval, yıllardır görmediği babası ile yeniden bağlantı kurmak için şehirden uzak bir sahil kasabasına doğru yola koyulur. Norval, kısa sürede babasının aslında düşündüğü gibi bir adam olmadığını keşfeder. Evinden yüzlerce mil ötede olan Norval, tanımadığı babasıyla yeniden bağlantı kurmak için birçok şeyle savaşmak zorunda kalır.


: Ant Timpson
Senaryo: Ant Timpson, Toby Harvard
Oyuncular: Elijah Wood, Stephen McHattie, Wilson, Madeleine Sami, Martin Donovan, Michael Smiley, Simon Chin, Ona Grauer, Ryan Beil, Raresh DiMofte, Alla Rouba, Noam Zylberman, Gord Middleton, Oliver Wilson
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Come to Daddy
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İrlanda, ABD, Yeni Zelanda, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 07.08.2020

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Wood Stephen, Garfield, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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