Come to Daddy Filmi

30’lu yaşlarında bir adam olan Norval, yıllardır görmediği babası ile yeniden bağlantı kurmak için şehirden uzak bir sahil kasabasına doğru yola koyulur. Norval, kısa sürede babasının aslında düşündüğü gibi bir adam olmadığını keşfeder. Evinden yüzlerce mil ötede olan Norval, tanımadığı babasıyla yeniden bağlantı kurmak için birçok şeyle savaşmak zorunda kalır. Yönetmen :
Ant TimpsonSenaryo:
Ant Timpson, Toby HarvardOyuncular:
Elijah Wood, Stephen McHattie, Garfield
Wilson, Madeleine Sami, Martin Donovan, Michael Smiley, Simon Chin, Ona Grauer, Ryan Beil, Raresh DiMofte, Alla Rouba, Noam Zylberman, Gord Middleton, Oliver WilsonFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Come to DaddyYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İrlanda, ABD, Yeni Zelanda, KanadaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
93 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
07.08.2020 Come to Daddy Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.