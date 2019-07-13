Çömez, 12 yıl sonra Türk topraklarına ayak bastı

Ergenekon davasının beraat eden sanıklarından AK Parti eski Milletvekili Dr. Turhan Çömez, 12 yıl sonra ülkeye dönme kararı aldı. Doktorluk yaptığı Londra'da Türkiye Konsolosluğu'na giden Çömez, diplomatik pasaport başvurusunda bulundu.

2007 yılında dil öğrenmek için İngiltere'ye giden Çömez, hakkında Ergenekon davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbete ile 15 yıl hapis cezası istenince Türkiye'ye dönmedi. Ergenekon savcıları da Lyon'a giderek Çömez'e kırmızı bülten çıkarttı. İngiliz hükümeti nezdinde girişimlerde bulundu.

İNGİLTERE'Yİ DAVA EDİP KAZANDI

Bu girişim sonrası İngiltere'de cezaevine konulan Çömez, halen İngiltere'de başbakan olan zamanın İçişleri Bakanı Theresa May'a karşı açtığı davayı kazanınca ülkede yaşama hakkı elde etti. Ardından tahliye edildi. İngiltere'de kariyerine yeniden başlayan Çömez, burada Önce dil öğrendi. Ardından Tıp Fakültesi'nin tüm sınavlarını vererek İngiltere'den hekimlik diploması aldı. Burada bir üniversite hastanesinde doktorluk yapmaya başladı.

LORDLAR KAMARASI'NDAN EN BAŞARILI HEKİM ÖDÜLÜ

Çalışmalarıyla da ülkenin en başarılı 40 göçmeni arasında gösterilen Çömez'in fotoğrafları ünlü Trafalgar meydanında sergilendi. Bir süre sonra da kendisine Lordlar Kamarası'nda en başarılı hekim ödülü verildi. Çalışmalarına devam eden Çömez, bir süre sonra da İngiltere'de yaşayan Türkler için bir klinik açmasıyla gündeme geldi.

BERAAT EDİNCE ÜLKEYE DÖNMEYE KARAR VERDİ

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 1 Temmuz'da görülen 235 sanıklı Ergenekon davasının son celsesinde, tüm sanıkların 'silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık' suçundan beraatine karar verilince de 12 yıldır İngiltere'de yaşayan AK Parti eski Milletvekili-Dr. Turhan Çömez, Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Avukatı Ömer Faruk Dere ile Londra'daki Türkiye Konsolosluğu'na giden eski Milletvekili Çömez, diplomatik pasaport başvurusunda bulundu.

HABERLER.COM'A KONUŞTU

Başvuru sonrası Haberler.com'a konuşan Turhan Çömez, Türkiye'ye döneceği için heyecanlı olduğunu belirterek," 12 yıl sonra bir Türk toprağına ayak bastığım için mutluyum. Türk toprağı konsolosluktan sonra sıra anavatana kavuşmakta artık.12 yılda burada çok zorlukla karşılaştım. Bu zorluklar arasında da iftiralarla baş etmeye çalıştım. Hiç umudumu kaybetmedim. Türk yargısı, FETÖ'ün alçak kurgusunu bir paçavra gibi yırtarak adaleti tesis etti. Bu süreçte adaletin tesisi için çaba harcayan yürekli savcı ve hakimlere şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'nin taşını toprağını her şeyini çok özledim. İçimdeki heyecanı, coşkuyu tarif etmem imkansız. Döndüğümde boğazda gün batımını seyretmek istiyorum. Çayla simit yeyip, uçan martıları izlemek ve boğazın iyot kokulu rüzgarını içime çekmek istiyorum. Doğduğum büyüdüğüm topraklara gitmek istiyorum" dedi.

SİYASET GÜNDEMİMDE YOK

Türkiye'ye döndükten sonra gündeminde siyasetin olmayacağını da belirten Çömez, sözlerini şöyle tamamladı:"Mesleğimi çok seviyorum. İnsanları sağlığına kavuşturmak, hayata döndürmek olağanüstü bir duygu.Buna devam etmek istiyorum. Genç meslektaşlarıma yardım etmek, onları yetiştirmek ve onlarla deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz 8 yıl içerisinde yanımda 70'e yakın Türk doktor ve Tıp Fakültesi öğrencisi staj yaptı. Bu benim için büyük bir mutluluk kaynağı. O nedenle mesleğimi bırakıp yeniden siyasete dönmeyi düşünmüyorum."

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