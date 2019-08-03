Haberler» Yaşam» Haber

Çömlekçi köyünün en eski ustası vefat etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünün çömlekçilik sanatına katkıda bulunmuş en eski ustası 106 yaşında vefat etti.

03.08.2019 19:20 Çömlekçi köyünün en eski ustası vefat etti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünün çömlekçilik sanatına katkıda bulunmuş en eski ustası 106 yaşında vefat etti.

Kınık köyünde yıllarca çömlekçilik yapmış köyün en yaşlı vatandaşı ve çömlek ustası Beytullah Biçer vefat etti. Yıllarca Kınık köyünde çömlekçilik sanatının gelişimde yaygınlaşmasında katkısı olan ve köyde çömlekçiliğe ilk başlayan ustalardan olan Beytullah Biçer Kınık köyünde 106 yaşında vefat ederken cenazesi bugün öğle namazı sonrası Kınık köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Pazaryeri ilçe Kaymakamı Oray Güven, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılarak rahmetli Beytullah Biçer'in yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dilediler. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
19:22   Başkan Tekin ilçede kurulan hayvan pazarını denetledi.
19:20   Çömlekçi köyünün en eski ustası vefat etti
19:19   Pazaryeri'nde tavuk pazarı sorunu çözüldü
18:17   Vali Kaymak: "Uyuşturucu konusunda herkese görev düşüyor"
17:15   Haliliye Belediyesi yerel yönetimler toplantısına ev sahipliği yaptı
15:06   İnönü Belediyesi'nden spor tesislerinde altyapı ve çevre düzenlemesi
14:29   Odunpazarı'nda "Akşamlar Birlikte Güzel" etkinliği sona erdi