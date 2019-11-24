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Commwork Ict Proje Yönetimi

Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, Commwork ICT Proje yönetiminin detaylarını Wise TV'ye anlattı.

24.11.2019 02:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04
Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, Commwork ICT Proje yönetiminin detaylarını Wise TV'ye anlattı. Havalimanı, kampüs projeleri gibi büyük ölçekli proje referansları olduklarını söyleyen Karaca, "Tasarımını ve network altyapısını yaptığımız bir proje üzerinde bir çok farklı disiplin çalışıyor. Örneğin; güvenlik sistemleri, bina yönetim sistemleri. Hepsinin mutlaka altyapısıyla ilgili bilgilere sahip olmamız ve yaptığımız tasarımı aktarmamız gerekiyor. Böyle düşünüldüğünde bir çok sistem kendi özellikleriyle aynı network üzerinde çalışıyor." dedi.

Karaca, bu yüzden bu aşamaların hepsine cevap verebilmenin gerekliliğine vurgu yaptı.
Commwork Ict Proje Yönetimi

TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv


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