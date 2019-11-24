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Commwork Kimdir?

Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, şirketinin faaliyet alanlarını Wise TV'ye anlattı.

24.11.2019 02:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:04
Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, şirketinin faaliyet alanlarını Wise TV'ye anlattı. 2014 yılında kurulan Commwork, bu 5 yıl zarfında yurtiçi ve yurtdışında bir çok son kullanıcıya ulaştıklarını ifade eden Karaca; "Beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımız uzun yıllardır IT, network ve zayıf akım sistemleri projelerinde çalışmış bilgili ve deneyimli arkadaşlar. Bu bizim için artı bir değer. Her zaman yeni teknolojileri yakından takip edersek bu sektörde öncü ve söz sahibi olacağımızın farkındayız." diye konuştu. Commwork için personellerinin eğitimlerine de önem verdiklerini vurgulayan Karaca, kendi sektörlerinde yer alan uluslararası organizasyonları yakından takip ettiklerini ifade etti.

İlk yurtdışı ofislerini Toronto'da açtıklarını ekleyen Karaca, amaçlarının hem yurtiçinde hem de yurtdışında güzel projelere imza atabilmek olduğuna dikkat çekti.
Commwork Kimdir?

TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv
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