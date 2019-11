Commwork'ün Teknoloji Altyapısı Çözümleri ve Yeni Teknolojilere Yaklaşımları

Commwork Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Egemen Karaca, Commwork'ün teknoloji altyapısı çözümlerine bakışını Wise TV'ye anlattı. Commwork olarak IT ve zayıf akım projelerinde uçtan uca çözümler sunduklarını ifade eden Karaca, bu çözümleri sunarken her aşamada görev aldıklarını belirtti. Tercihlerinin de projenin başından sonuna kadar içerisinde bulunmak olduğunu vurgulayan Karaca proje aşamalarını şöyle sıraladı; "Projenin önce taslağının oluşturulması. Ardından bu taslağı projede yer alan diğer disiplinlerle koordine edilmesi. Saha imalatına geçilmeden önce projelerinin hazırlanması. Saha imalatı bittikten sonra test ve devreye alma sürecinin tamamlanması. " Bu süreçte her adımda bulunma tercihlerinin projenin maliyetine de çok büyük avantaj sağladığını ekledi.



Karaca, nesnenin interneti teknolojisi alanında çalışmalar yaptıklarını da ekledi.

Kaynak: Wise.tv