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Comodo'nun kurucusu Abdülhayoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - NEW

Dünyadaki web sitelerinin yüzde 37'sine güvenlik hizmeti veren Comodo şirketinin kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

28.12.2019 03:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 03:29
Dünyadaki web sitelerinin yüzde 37'sine güvenlik hizmeti veren Comodo şirketinin kurucusu Melih Abdulhayoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Abdülhayoğlu, oylama için AA foto muhabirlerinin "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
New Jersey'deki ofisinde bilgisayardan fotoğrafları inceleyen Abdulhayoğlu, "Haber" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin Ardından" adlı fotoğrafını oyladı.
Abdülhayoğlu, " Şehitleri Anısına" adlı fotoğraf da çok güzel ama memleketim 'da çekilmiş bu fotoğrafa oy vereceğim" dedi.
"Yaşam" kategorisinde ise Cem Genco'nun "Lucey'nin "yüzü" Türkiye'de gülüyor" fotoğrafını tercih eden Abdulhayoğlu, Suriye'de yaşanan dramın çocuklar üzerindeki etkisini göstermesi bakımından fotoğrafı etkileyici bulduğunu belirtti.
Genco'nun diğer fotoğrafı "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor"u çok beğendiğini ifade eden Abdulhayoğlu, "Ben de kızımı küçükken böyle havaya atıyordum, bana baba olarak o günleri hatırlattı. Tabii artık kızım büyüdü." ifadelerini kullandı.
Abdulhayoğlu, "spor" kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldi'nin "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafına vererek, "Fotoğrafların hepsi çok güzel, estetik çalışmalar, ancak paralimpik sporcunun azmini ayrıca takdir etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.
AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı 3 kategorilik seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar yer alıyor.
Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması, https://photovideorate.aa.com.tr/ internet adresinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.
Comodo'nun kurucusu Abdülhayoğlu AA'nın

Anadolu Ajansı, New Jersey, Sarıkamış, Hatay, Kültür Sanat

Kaynak: AA


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