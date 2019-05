Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti

Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, bu sezon şampiyonluğa oynayan Medipol Başakşehir'in yetenekli ismi İrfan Can için kısa süre içerisinde resmi olarak temaslara başlayacağı öğrenildi.

BEHICH İMZAYI ATTI, TRİBÜNE GİTTİ

PSV'den kadroya dahil edilen 28 yaşındaki oyuncu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı.