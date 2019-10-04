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Comolli'den futbolculara yakın takip

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli ısınmada futbolcuları yakından takip etti.

04.10.2019 21:06Comolli'den futbolculara yakın takip
Fenerbahçe- Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli ısınmada futbolcuları yakından takip etti.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesinde ısınmada Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli futbolcuları yakından izledi. Antalyaspor karşısında sahada bulunacak olan Fenerbahçeli futbolcuları yakından takip eden Comolli'nin notlar alması ise dikkat çekti. Fransız futbol adamı ısınmanın son bölümlerinde ise İdari Menajer Volkan Ballı ile fikir alışverişinde bulundu.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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