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Comolli'den Muriqi için şaşırtan transfer yanıtı: O paraya sağ ayağını veririz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Vedat Muriqi için Ocak'ta 20 milyon euro teklif getireceğini söyleyen İtalyan menajere verdiği cevap şaşırttı.

24.09.2019 09:44

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Juventus, Spor


YORUMLAR(11)
ASLAN PARÇASI:ortada şişirme bi cümle muhattabi kendi kulupleri şahit yok, başka kaynaktan tamamlayıcı bilgi yok, onaylayan 2. bi muhattap yok :) yokus assagı cümleler ile vedat muriqi deger kazanmaz
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ADINIZI YAZIN:UALN BU ADAMA BU KADR GAZ VERMEYİN ELİNİZDE PATLAYACAK SONRA
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ALİ:cinconun elinden kaptığımız iyi oldu
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MTT:Neyse yıl sonunda bacaklarıyla birlikte sizde kalır :)))) Lan ne güldüm yaaaa
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HER ŞEYİ ABARTIN:Parça parça satarsınız o zaman
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MEHMET AGA:REİS NE VURMUŞ ÖYLE ULAN GALATASARAY BU ADAMIN KRAMPONUNU TAŞIMAK İÇİN FALCAOYU ALDI 20 YE VERİRMİYİZ LAN
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OLÜS:hastırl lan falconun değil kranponu kranpon bağı olamaz bu kimki ikinci lig topcusunu yıldız ettiniz
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SADAS:babanız şampyon olcak cimbommm
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EDE:siz de bunu yediniz :))
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OKTAY:çok yerinde bir transfer oldu bu adam hemen gönderilmemeli. . .
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