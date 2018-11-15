Comolli'den Volkan Demirel ve Ozan Tufan Açıklaması!

Fenerbahçe
Sportif Direktörü Damien Comolli FB TV
'de takımla ilgili sorulara yanıt verdi.
Fransız futbol adamı Comolli, 'Volkan Demirel
hakkında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Başkan konuşmuştu. O konuşmadan sonra çok fazla bir gelişme yok. Diğer futbolcular transfer dönemimin açılmasını bekliyorum. " açıklamasını yaptı.
Ozan Tufan ile alakalı soruya cevap veren Comolli, "Ozan Tufan oynamak istiyor. Kendisi çok yetenekli. Ama kariyerinin devamı kendi elinde. Ozan'a potansiyelini göstermesi için elimden geleni yapacağımı defalarca söyledim" açıklamasında bulundu.
TV,Fenerbahçe,Ozan Tufan,Volkan Demirel
15 Kasım 2018 Perşembe 17:55