05 Aralık 2018, 14:27
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Comolli'den Yeni Hoca Sorusuna Cevap! 'Koeman ile Devam Edeceğiz'

Comolli

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin ardından Sportif Direktör Damien Comolli flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın  mensuplarıyla sohbet eden Comolli, teknik sorumlu Koeman'la ilgili sorulara kısa  bir cevap verdi.
Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, 15 Kasım'da FB TV'ye yaptığı  "Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz  kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu söyledik."  açıklamasını hatırlatarak, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an durumunda  herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.
"Taraftarımız mutsuz olmakta haklı"
Comolli, Fenerbahçe'nin şu an ligde 15. sırada olduğunun  hatırlatılması üzerine, taraftarlarla ilgili şöyle konuştu:
"Taraftarımız mutsuz olmakta haklı. Taraftarı mutlu etmek için maç  kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz, onları mutlu etmek için  çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Çözüm bu."
Comolli, devre arası kampıyla ilgili de karar vermediklerini  aktararak, başka ülkelerde de kampı yapabileceklerini aktardı.
Volkan, Aatif ve Dirar'ın durumu
Kadro dışı kalan futbolcularla da ilgili gelen soruya Comolli, "Kadro  dışılarla ilgili bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok."  cevabını verdi.
Comolli, son iki maçta iki penaltı kurtaran Fenerbahçeli kaleci Harun  Tekin'le ilgili de "Süper Lig'deki en iyi kaleci." yorumunu yaptı.
Koeman'ın geçtiğimiz günlerde Hollanda basınına "2019'u göreceğimi sanmıyorum" şeklinde açıklama yaptığı ileri sürülmüş, ancak Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden bu demeci yalanlamıştı.
Can Bartu Tesisleri,Fenerbahçe

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