28.06.2019 10:11
Haberler » Spor » Haber

Comolli-Gomis görüşmesinde sürpriz Ali Koç sürprizi

Forvet hattına takviye için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Galatasaraylı eski golcü Gomis için girişimleri olduğu belirtildi. Comolli konuyla ilgili olarak, "Gomis benim arkadaşım, transfer görüşmelerini halka açık yerlerde yapmam" dedi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe 'de Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis açıklaması geldi.

Fransız sportif direktör, Bafetimbi Gomis'le transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul 'a geldiği zaman zaten görüşüyoruz. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok. Ben transfer görüşmelerimi halka açık yerlerde yapmam" dedi.

GÖRÜŞMEDE ALİ KOÇ DA VARMIŞ

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre, Comolli ve Gomis'in Kuruçeşme 'de bulunan Les Ottomans Otel'de yaptığı görüşmede Fenerbahçe başkanı Ali Koç da vardı. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Comolli'ni,n reddetmesine rağmen Gomis konusunda nasıl bir politika izleyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Comolli-Gomis görüşmesinde sürpriz Ali Koç sürprizi

GalatasarayGalatasaray'dan çılgın Aboubakar planı!

Portekiz basını duyurdu: Ze Luis, FenerbahçePortekiz basını duyurdu: Ze Luis, Fenerbahçe'ye çok yakın

Bafetimbi Gomis , Ali Koç , Fenerbahçe , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:51 Kartepe'de off-road heyecanında geri sayım başladı
10:50 Elif, Kick Boks'ta Milli Takım'a yükselmek istiyor
10:49 Denizlispor, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklif bekliyor
10:46 Menderes Belediyespor'da yeni dönem
10:41 Evlilik teklifi sonrasında Fernanda Colombo'ya bu kez şiir yazıldı
10:39 Para tekvandoculardan önemli başarı
10:38 Arkasspor'un rakibi Bükreş