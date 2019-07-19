Comolli görüştü, Fenerbahçe Gustavo ile anlaşmaya vardı

Orta sahada Mehmet Ekici, Jailson, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, gibi tecrübeli futbolcuları olmasına rağmen iyi bir '6' numara arayan Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile prensipte anlaşmaya vardı.

COMOLLI, GUSTAVO'NUN İŞİNİ BİTİRDİ

Akşam'da yer alan habere göre; Geride kalan sezonun kötü anılarını silmek isteyen ve transfer çalışmalarını buna göre şekillendiren Fenerbahçe yönetimi şimdiye kadar Garry Rodrigues, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır, Vedat Muric gibi isimlere 'çubuklu formayı' giydirirken, Başkan Ali Koç'un Comolli'ye 'Gustavo'yu bir an önce bitir' talimatı verdiği öğrenildi. Marsilya ile yakın ilişkileri olan Damien Comolli'nin Brezilyalı orta sahaya kısa bir süre içerisinde imza attıracağı belirtilirken, bu transfere en çok Max Kruse'nin sevindiği ifade edildi.

KRUSE'NİN WOLFSBURG'DAN KANKASI

2015 yılında Wolfsburg'da beraber oynadığı takım arkadaşıyla yeniden yolları kesişen, Max Kruse'nin Luiz Gustavo transferi sebebiyle bir hayli memnun kaldığı anlaşılırken, Fenerbahçe'nin Gustavo'nun haricinde 2-3 futbolcuyla daha masaya oturmayı planladığı bildirildi.