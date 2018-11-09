Comolli: 'Hocamız Oyunculara Güven Veriyor'

Younes Belhanda 'nın Roberto Soldado 'ya iki kez saldırdığını ancak ceza almadığını belirten Comolli, " PFDK 'nın Soldado'ya 6, Jailson 'a 8 maç ceza vermesini değerlendiren Comolli, "Bu kararın adaletsiz ve haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız yanlar da var. Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Oyuncularımız için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Bence PFDK'dan çıkan kararlar daha iyi olabilirdi" dedi.

"DINAMO ZAGREB'İN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları grup ile ilgili yorum yapan Fransız futbol adamı, "Henüz grubu geçmedik. Önümüzde iki tane zorlu mücadele var. Birini evimizde diğerini deplasmanda oynayacağız. Grubu geçeceğimizi düşünüyorum. Ancak üst üste iki tane galibiyet aldığımızda -neden olmasın- 6 puanla grubu birinci olarak da tamamlayabiliriz. Tabii bu durumda Dinamo Zagreb 'in de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Maça gelecek olursak, ilk yarı zorlu geçti. Daha çok top hakimiyeti onlardaydı. Anderlecht gerçekten güçlü bir ekip. İlk yarıda iyi savunma yaptık diyebiliriz. Verdiğimiz fırsatları kullanamadılar. Ayrıca bizim de 4 tane pozisyonumuz var. Üçü İslam'ın bir tanesi de Hasan Ali'nin. Bu mutlak pozisyonlardan yararlanamadık. İkinci yarı ise elde ettiğimiz şanslardan faydalandık ve iki golle istediğimiz galibiyete ulaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu" ifadelerini kullandı.

Güçlü bir takım ruhuna sahip olduklarını belirten Comolli, "Takım ruhuna değinecek olursak bu sezon inişli çıkışlı anlardan geçtik. Fakat son maçlarda savaşan ve gerçekten güçlü bir takım ruhuna sahip, teknik ekiple ve futbolcularla bütünleşmiş bir Fenerbahçe gördük. Bunu gerek Galatasaray maçında gerek Anderlecht maçında iyi skorlarla bunu gördüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu.

"VALBUENA'NIN PERFORMANSI MUHTEŞEM"

Mathieu Valbuena 'nın performansı ilişkin konuşan Comolli'nin açıklamalarının devamı şu şekilde: "Valbuena'nın performansı hakkında da konuşan Comolli, "Performansı gerçekten harika. 2 maçta 2 gol, 2 de asist yaptı. Muhteşem bir performans. Özellikle Galatasaray maçında Jailson'a vermiş olduğu pas çok etkiliydi. Onun kendine has özellikleri var. Alan bulmada, defansı zorlamada ve özellikle kendi takımı için kolektif futbolda çok katkı veren bir oyuncu. Üstelik Galatasaray maçına kadar çok da oynama fırsatı bulamadı. Bu da onu birazcık heyecanlandırdı. Oynama açısından coşkuluydu ve dün de Valbuena ortaya çıktı. Gerçekten harika."

"HOCAMIZ OYUNCULARA GERÇEKTEN GÜVEN VERİYOR"

"Sadece saha içerisindeki takım değil. Derbi maçında da gördünüz, bütün yedek kulübemiz, teknik heyetimiz inanılmaz gol sevinçleri yaşadılar. İkinci goldeki bu coşkuyu hepiniz gördünüz -üçü de kaçırdık- bunu da söylemeliyim. Dün gece de çok benzer bir akşamdı. Hocamız oyunculara gerçekten güven veriyor ve bunu soyunma odasında da hissedebilirsiniz. Oynayan oyuncular olsun sahada oynamayan oyuncular olsun aynı birlik beraberlik duygusuyla maça çıkıyorlar"

"KORAY ŞENER'İN YAKINLARI SOYUNMA ODASINA GELDİ"

Koray Şener 'in hayatını kaybetmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Comolli, "Gerçekten çok duygusal bir andı. Hepimiz Koray'ı ve Koray'ın ailesini desteklemek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeğeni, kardeşi, kardeşinin eşi soyunma odasına geldi. Erwin'in maçtan sonra çok güzel bir konuşması vardı. Koray'ı anarak oyuncularımıza çok güzel bir konuşma yaptı. Futbol dünyasında, böylesine üzücü kayıplar için gerçekten kelime bulamıyorum. Çok zor. Koray'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu hepimiz gördük, hepimiz biliyoruz. Bana burada hep Fenerbahçe ailesinden bahsedilirdi. 'Fenerbahçe büyük bir aile' denirdi. Şimdi gerçekten görüyorum. Koray'ın ailesi ile biz Fenerbahçe ailesinin bütünlüğünü gördükçe Fenerbahçe ailesinin ne demek olduğunu anlıyorum. Dün maçtan sonra da gerek sahada gerek soyunma odasında oyuncularımız Koray'ın kardeşleri ve yeğeniyle bir araya geldiler. Onları soyunma odasına davet ettik. Tabii ki bu çok büyük bir acı. Bu acıyı hafifletmek çok zor. Ama biz bu acıyı biraz hafifletebildiysek ne mutlu bizlere" dedi.

"AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINI KAZANMALIYIZ"